Calvo: “Conferma di Allegri? È un’ovvietà. È assolutamente il nostro pensiero”

Il futuro di Allegri non è in discussione. A confermalo è il Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo, che ha parlato a Dazn, a pochi minuti dall’inizio della gara con il Bologna: “Conferma di Allegri? Significherebbe dire un’ovvietà, questo è assolutamente il nostro pensiero. È tornato alla Juve per un progetto di quattro anni, non siamo nemmeno alla metà. Per Allegri parlano gli undici trofei sette anni, non è assolutamente in discussione. Anche in una stagione come questa abbiamo voglia di imparare, questo è i l’importante”.