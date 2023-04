Calvo: “C’è rammarico per i dirigenti. Ma siamo soddisfatti per la classifica, ora abbiamo certezze”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il CEO della Juventus, Francesco Calvo, ha così parlato prima della sfida contro lo Sporting di Lisbona circa la sentenza arrivata oggi. “Sono state delle giornate molto intense, ora bisogna concentrarsi sulla partita. Oggi l’abbiamo vissuta in attesa, non è piacevole attendere, la sentenza è arrivata tardi. Soddisfazione? C’è il rammarico per i dirigenti come Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene. C’è solidarietà per loro, ma soddisfazione per la classifica per noi. Ora abbiamo delle certezze”.

