Calvo: “Allegri è il nostro punto di forza. Aspettiamo Pogba con fiducia, tornerà presto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Il chief of football officer Francesco Calvo ha così parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Nantes: “Questa è una serata di grande calcio europea. Ne abbiamo una lunga tradizione da tutto esaurito allo Stadium. Ci fa piacere il supporto dei nostri tifosi perchè danno energia alla squadra. Noi come squadra siamo sempre stati compatti, non abbiamo bisogno di ricompattarci. E’ una serata importante e lo sappiamo”. Poi ha proseguito parlando del caso Juventus: “Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo UEFA. Al momento non abbiamo paura, abbiamo un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci fanno preoccupare anche perchè deve concludersi prima il percorso della giustizia sportiva in Italia che è lontano dal concludersi”.

Spazio anche a Pogba nel suo intervento: “La posizione della società è che Pogba è stato un investimento molto importante per noi e di lungo periodo. E’ un giocatore che ha molto carisma tecnico e caratteriale. Sarà molto importante nel momento in cui rientra. Si sta allenando con entusiasmo e trascina anche i compagni. Noi lo aspettiamo con fiducia e sappiamo che con l’impegno che sta mettendo tornerà presto”.

Infine, su Allegri: “Ci siamo già espressi su di lui. E’ centrale nel nostro progetto e in questo momento specifico il mister è il nostro punto di forza e una fortuna. Siamo assolutamente allineati con lui nella quotidianità e siamo molto ottimisti sul futuro e per questa sera”.