Calvo: “Abbiamo letto troppe sentenze anticipate”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, lo Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, ha così parlato prima della semifinale di Europa League contro il Siviglia: “Come ormai siamo abituati è una vigilia ricca di queste dinamiche, ma siamo concentrati sulla partita che è quella più importante. Abbiamo le nostre opinioni e le nostre idee, abbiamo argomenti per ribadire la nostra posizione e al resto pensano gli avvocati. Abbiamo letto tantissime sentenze anticipate sui giornali nelle ultime settimane, ma anche negli cinque mesi. Noi siamo secondi in campionato e in semifinale di Europa League, stasera è importante per andare in finale».

Poi ha proseguito “In questo momento la priorità è programmare questo finale di stagione, saranno tre settimane lunghe. Poi pensiamo alla programmazione per la prossima con Allegri, Cherubini che è il direttore sportivo e con me”.

Infine: “Dipende dall’esito del 22 maggio, noi sappiamo di poter allungare i tempi al Collegio di Garanzia, ma dipende se verranno prese in considerazione le nostre opinioni».

Foto: sito ufficiale Juventus