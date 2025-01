Callejon: “L’Atletico è una delle migliori squadre al mondo. È una partita storica per Marbella”

A Marca ha rilasciato una intervista Callejon, ex-Napoli e attuale attaccante del Marbella che affronterà l’Atletico Madrid nella coppa Nazionale. Queste le sue parole:

È la partita più importante dell’anno per Marbella? “Ebbene sì, l’hai detto. È una partita storica per il Marbella. È un regalo dei re. Ci divertiremo il più possibile. Lo stiamo vivendo nello spogliatoio con grande felicità.”

Stai dando diversi consigli alla squadra, vero? “Sono molto giovani. Non hanno ancora affrontato questo tipo di squadre. Mi chiedono e io do loro consigli. Lasciali divertire, non innervosirti e abbi personalità. Lasciali giocare come sanno. Il campo è ciò che detta tutto. Vedo molta eccitazione e felicità. Hanno fame e voglia di dimostrare che sono bravi calciatori e che questa partita può rappresentare una svolta nella loro carriera.”

Tu come la vivi? “Mi sto davvero divertendo. Mancano meno anni di calcio a causa dell’età, ma mi sto divertendo molto. Vivo giorno per giorno e assorbo dai giovani dai quali continuo a imparare. Da buon tifoso del Real Madrid, sono molto entusiasta di eliminare l’Atlético. Vediamo se riusciamo a dar loro la guerra.”

Vuoi fare un ultimo favore al Real? “L’ultimo alla mia carriera piuttosto (ride). Ho avuto una carriera di cui sono molto orgoglioso. Mi piace stare in una squadra più piccola, ma assumendo il ruolo, vogliamo fare una buona stagione in campionato e ora abbiamo questa partita di Coppa che non vediamo l’ora di fare.”

Sull’Atletico e sullo stadio: “Sono una delle migliori squadre al mondo. Hanno una grande squadra. In campionato sono capolisti e in Champions arrivano come un fulmine. Non hanno un cattivo giocatore. Hanno 12 vittorie consecutive. È una sfida complicata ma saremo concentrati al 100% per potercela fare. Lascia che le persone si divertano. È una bellissima giornata per Malaga e Marbella. Anche per i tifosi dell’Atlético in viaggio. La Rosaleda incalza. Ero al Real Madrid ai tempi di Mourinho e andavo anche al Granada. È un campo molto ristretto, spero che tu sia con noi e che ci sia una buona atmosfera.”

La coppa è più bella per le squadre piccole… “Sì, ti dà alcune opzioni in più rispetto a una partita normale a causa di tutto ciò che circonda la partita. È bello per i più piccoli giocare a questo tipo di giochi contro un gigante. Abbiamo avuto la fortuna di affrontare l’Atlético Madrid, ce lo siamo guadagnato e ora è il momento di godercelo. Con una personalità totale e che la gente si diverte sugli spalti. Il nostro e quello dell’Atlético che verrà a Malaga.”

Quale sarà la chiave del match? “Dipenderà molto da noi a livello di concentrazione e personalità. Se passano i minuti e non ci adattiamo, la nostra percentuale aumenterà. Se andranno avanti, sarà più difficile. Dipenderà da come siamo piantati. Sono molto bravi e possono segnarti gol. Dipenderà da noi. Siamo calmi, come se fosse solo un altro giorno. Guardare molti video e fare molte analisi.”

Foto: Instagram Granada