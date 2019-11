Manuel Garcia Quilon, agente dell’esterno spagnolo del Napoli José Maria Callejon, ha parlato della chiacchierata trattativa per il rinnovo ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il rinnovo? Il Napoli ci ha presentato la proposta già da tre mesi. La situazione è in stand-by. Aspettiamo, non posso aggiungere altro”.

Foto: Napoli Twitter