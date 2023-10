Callejon: “A Napoli devo tanto, ma avrei voluto concludere diversamente”

José Maria Callejon, ex esterno del Napoli, ora al Granada, ha parlato a TV Play ed ha dedicato parole d’amore al Napoli: “Mi ha dato tutto, non potrei mai parlare male di una squadra e di un luogo nel quale ho vissuto stagioni indimenticabili e dove sono nate due mie figlie, che si sentono napoletane. Ho giocato anche due mesi in azzurro e lo rifarei. È stata una scelta di cuore, sentivo un legame forte con la maglia, il club, i compagni e i tifosi e non mi andava di lasciarli senza il mio aiuto con la stagione ancora in corso e tante gare decisive da giocare. Mi ha fatto male non poter salutare i nostri sostenitori allo stadio, ma ricordo con enorme emozione gli applausi che mi riservarono quando tornai a Fuorigrotta con la maglia della Fiorentina. È stato uno dei momenti più emozionanti che ho vissuto come calciatore. Poi chiesi il rinnovo per luglio e agosto durante la stagione con il Covid. Mi risposero: ‘Puoi tornare a casa il 30 giugno’. Non ho lasciato, ma mi sarebbe piaciuto concludere in modo diverso”.

Foto: Instagram Granada