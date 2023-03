Calimbay: “Possiamo passare il turno. Vogliamo fare la storia del Sivasspor”

L’allenatore Riza Calimbay del Sivasspor ha presentato in conferenza stampa la partita di Conference League da disputare in casa contro la Fiorentina. Alcune parole del tecnico: “Sappiamo che la Fiorentina possiede dei giocatori forti, ma anche noi abbiamo dei leader. Nella gara di andata abbiamo giocato solo il primo tempo: ora abbiamo tutta un ritorno da vincere. La sfida di domani sarà fondamentale per la storia del Sivasspor. Grazie ai nostri tifosi sono certo che potremo passare al turno successivo. Nella gara di Firenze siamo andati sotto pressione per colpa dei tifosi di casa che hanno spinto i viola. Il gol preso è stato figlio solo di un piccolo errore: domani faremo una partita all’attacco per vincere”.

Foto: Twitter ufficiale Sivasspor