Calhanoglu: “Tornare a Leverskusen dopo 7 anni è speciale. Felice del mio percorso”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayer Leverskusen.

Queste le sue parole: “Dopo sette anni sono tornato per la prima volta, sono contento perché rivedo i miei ex compagni e le persone che lavoravano qui, non vedo l’ora di vederli domani. Ci sono tante emozioni che ho vissuto qui a Leverkusen nei tre anni vissuti qua, poi il mio percorso in Italia non è stato facile ma sono contento del cammino fatto e mi sento felice, sto continuando a migliorarmi”.

Sei il giocatore di Champions che recupera più palloni, come sei diventato questo tipo di giocatore? “Ringrazio il mister e lo staff tecnico, mi hanno visto in quel ruolo e io ho fatto tutto il meglio per trovare questo percorso. Sto ancora crescendo, con tanti analisi che facciamo. Mi sento bene, ho compagni che giocano ad alto livello: con giocatori importanti che hanno qualità è sempre più facile giocare, a centrocampo ci troviamo bene l’uno con l’altro, a prescindere da chi gioca. Adesso siamo insieme col mister, sono tre anni che siamo insieme e sono migliorato”.

Xabi Alonso ha detto che sei importante per l’Inter come Kimmich per il Bayern, è un confronto che ti fa piacere? “Quando un allenatore dice così è un complimento, posso solo ringraziarlo. Però io guardo solo a me stesso, non ad altri, sto giocando con un club importante, voglio rappresentarlo sempre nel migliore dei modi”.

Foto: sito Inter