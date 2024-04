Calhanoglu: “Tifo Galatasaray. Futuro a Istanbul? No, voglio rimanere al top in Europa”

Intervistato da CBS Sports, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha risposto a una domanda sul suo futuro e se, da tifoso del Galatasaray, si vede a breve con la maglia del club turco. Ecco le sue dichiarazioni: “Futuro a Istanbul? Al momento a dire il vero no. Mi piace giocare in Europa. Il mio obiettivo è restare ai livelli più alti possibili. Seguo il calcio turco e spero che in futuro possa esserci qualcosa di meglio di quanto accaduto negli ultimi mesi ma per ora non penso a un ritorno a casa”.

Foto: twitter Inter