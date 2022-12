Calhanoglu sostiene CR7: “E’ stato al top per 16-17 anni. Deve essere sempre rispettato”

Momento difficile per Cristiano Ronaldo e la sua nazionale, eliminati dalla sorpresa Marocco e con i social impazziti con le foto di CR7 in lacrime. In tanti, però, si sono schierati con il campione portoghese come ha fatto Hakan Calhanoglu.

Il giocatore dell’Inter, su Instagram, si schiera apertamente dalla parte dell’asso portoghese, scrivendo: “Niente cambierà il fatto che Cristiano sia uno dei più grandi atleti della storia. Dovrebbe sempre essere rispettato. Essere al top per 16-17 anni richiede molti sacrifici“.

Foto: twitter Inter