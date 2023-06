Calhanoglu: “Sono molto fiducioso. Non vediamo l’ora di scendere in campo per scrivere la nostra storia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha così parlato in vista della finale di Champions League contro il Manchester City: “Non ci sono segreti, noi giocheremo la nostra partita come sempre sapendo che il City è una squadra forte. Non vediamo l’ora di scendere in campo per scrivere la nostra storia”.

Poi ha proseguito: “Lo scorso anno abbiamo giocato bene in Champions contro squadre forti ma eravamo usciti. Ora siamo migliorati in tante cose, nel gioco e mentalmente. Domani sarà un’altra partita, diversa e complicata, ma daremo tutto per vincere questa sfida”.

Infine: “Siamo mentalmente preparati a soffrire, lo sappiamo che loro giocano bene. Noi metteremo il cuore in campo, io sono molto fiducioso”.

Foto: Twitter Inter