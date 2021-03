Calhanoglu: “Sentiamo la pressione, è il nostro anno migliore. Vogliamo arrivare in alto”

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida di ritorno col Manchester United: “Non solo io sento la pressione, la sentiamo tutti, è il nostro miglior anno. Siamo contenti ma non è finito nulla, stiamo migliorando e vogliamo continuare su questa strada perché abbiamo bisogno di questo, il Milan deve essere sempre in alto. Abbiamo fatto una grande partita lì, oggi siamo in casa nostra e vogliamo fare il massimo per arrivare al prossimo turno”.