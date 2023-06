Calhanoglu: “Rinnovo? Firmerò nei prossimi giorni”

Durante il Media Day, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha così confermato il rinnovo in arrivo ai microfoni di NTV: “Prolungherò il mio contratto, abbiamo già concordato tutto. Sono felice qui, non voglio andarmene. Cercherò di giocare ai massimi livelli per tutta la mia carriera. Questo è il mio primo obiettivo, sperando ovviamente di non avere infortuni. Come ho detto, la situazione del mio contratto è chiara: firmerò nei prossimi giorni”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e confermano quanto emerso nelle ultime settimane: il futuro di Calhanoglu sarà ancora a tinte nerazzurre.

Foto: Twitter Inter