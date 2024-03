Calhanoglu: “Resto all’Inter. Champions? Ci riproveremo l’anno prossimo”

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, durante un’intervista concessa ai microfoni di SportMediaset, ha parlato dell’obiettivo scudetto, sempre più vicino per la squadra nerazzurra, della recente eliminazione dalla Champions League, avvenuta per mano dell’Atletico Madrid, del suo prossimo futuro e di Vincenzo Montella, oggi commissario tecnico della sua nazionale, la Turchia. Queste le sue dichiarazioni:

“Manca poco ma mancano altre partite importanti, ci penseremo a tempo debito. Avrebbe un gusto particolare vincerlo col Milan secondo? No, vediamo…sono calmo, come tutta la squadra e pensiamo solo a noi stessi. L’eliminazione dalla Champions League ai rigori? Ci abbiamo provato ma il calcio va così, ritenteremo la prossima stagione e ora pensiamo al campionato. Se resto all’Inter? Certo. Montella? Per noi è stato importante, è entrato bene nello spogliatoio e sa come gestire la squadra. C’è un bel clima con lui, siamo contenti. Yildiz? Sta crescendo, come altri 2-3 elementi giovani che abbiamo in squadra”.

Foto: Instagram Inter