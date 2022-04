Calhanoglu: “Quello con la Juve, è stato il rigore più importante della mia carriera. Crediamo allo scudetto”

Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, match winner del derby d’Italia contro la Juve, ha parlato a Sport Mediaset, tornando sulla partita con i bianconeri e sulle ambizioni dei nerazzurri.

Queste le sue parole: “E’ stato il rigore più importante della mia carriera. Ero totalmente in fiducia, dopo il primo errore sapevo di potermi fidare del mio tiro: sapevo che avrei segnato, non ho pensato mai di farlo tirare a qualcun altro. Dopo il gol ho chiesto scusa per il primo rigore sbagliato, era una partita importante, decisiva”.

Lotta scudetto: “Speriamo, penso di sì, sappiamo che non dobbiamo sbagliare, certo che ci crediamo. Adesso arriva il Verona, sarà una sfida non facile, sappiamo che in Serie A ogni partita va giocata e vinta e nessuno regala nulla, sarà una lotta fino alla fine”.

Foto: Twitter Inter