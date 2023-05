Calhanoglu: “Puntiamo sempre a vincere. Champions? Ci credo fin dai gironi”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu ha così parlato dopo il successo contro la Fiorentina, che vale la conquista della Coppa Italia: “Spero di avere questi messaggi anche dopo la finale di Champions. Siamo contenti per aver vinto un altro trofeo. Complimenti a noi, ma anche alla Fiorentina. Partita complicata, ma alla fine abbiamo tenuto il 2-1 e siamo contenti. Noi puntiamo sempre a vincere. Proviamo a vincere tutti i trofei che ci sono. Testa alla partita di sabato, per il nostro cammino in Champions”.

Poi ha proseguito parlando della finale di Istanbul: “Sto aspettando anch’io questa giornata. Ho già ricevuto tanti messaggi dal mio paese: tutti sono con me, spero di scrivere una storia incredibile da calciatore turco. Sappiamo che sarà una partita tosta e che ci sarà da soffrire. Se ci crediamo? Certo, fin dalla fase a gironi. Ho detto da tempo che ho un sogno: ora siamo in finale, vedremo cosa succederà”.

Infine, sull’accostamento con Modric e De Bruyne: “Se fa piacere? Certo, loro sono grandi giocatori. Noi possiamo essere al loro livello: adesso siamo in finale e vedremo se saremo sul loro piano”.

Foto: Twitter Inter