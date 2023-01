Hakan Calhanoglu si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo il trionfo dell’Inter in Supercoppa: “Preferirei stare zitto, è una vittoria molto importante, per me molto di più. È stato pesante per me vedere in passato cose che non aspettavo di vedere. Comunque abbiamo mangiato il Milan, 3-0 e l’abbiamo mandato a casa velocemente”.

Foto: Twitter Inter