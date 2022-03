Calhanoglu più vicino alla porta del Liverpool: Inzaghi usa il jolly

Una delle chiavi tattiche della partita di stasera tra Liverpool e Inter sarà lo scontro tra le due linee mediane. Tra i nerazzurri, che non potranno schierare lo squalificato Barella, molto dovrà passare dai piedi di Calhanoglu, che è l’unico a poter accendere la luce negli ultimi trenta metri di campo. Il numero 20 ha parlato a UEFA TV soffermandosi prima su come sia stato convinto dal club: “L’Inter è una squadra molto forte, il club mi ha parlato di obiettivi e ho capito che volevamo le stesse cose. È stato un buon trasferimento per me, penso di aver preso la decisione giusta“. Poi, invece, il turco ha quasi lanciato un messaggio a Inzaghi, affermando di trovarsi bene a giocare da numero 8 ma di sentirsi meglio vicino alla porta avversaria: “Qui mi sento meglio quando gioco vicino alla porta, mi piace lottare e contribuire sia alla fase offensiva che a quella difensiva. In carriera ho giocato da esterno sinistro, da numero 10, mentre nel 3-5-2 di Inzaghi gioco da 8 e mi trovo benissimo“. Ecco, proprio l’idea di far giocare Calhanoglu più vicino all’area avversaria sembra essere una delle carte che l’ex allenatore della Lazio si giocherà non solo nel tentativo di favorire l’ultimo passaggio del turco, ma anche per sfruttare la qualità maggiore del turco: il tiro da fuori.

Foto: Twitter Inter