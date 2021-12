Calhanoglu: “Per me è un onore essere all’Inter. I rigori? Anche io avrei potuto sbagliare come Lautaro”

Hakan Calhanoglu a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari: “Sono molto contento di essere qui, è un orgoglio per me e devo ringraziare la squadra che mi fa sentire importante. E così io do il massimo per loro. I rigori? Non facciamo casino per quel rigore, si può sbagliare. Può capitare anche a me. Siamo una squadra, Lautaro ha giocato molto bene e per noi è importantissimo. La squadra prima di tutto”.

FOTO: Twitter Inter