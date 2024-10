Çalhanoglu: ” Penso di poter essere a disposizione già da domenica”

Hakan Çalhanoglu, centrocampista dell’Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha affrontato alcuni temi importanti, tra cui il Derby d’Italia contro la Juventus e il suo prossimo rientro in campo:

“Mi è dispiaciuto non esser potuto scendere in campo a causa dell’infortunio. Ma penso che la squadra abbia fatto una buona partita. Per noi la sfida con la Juventus è come un derby ed i derby sono sempre così, imprevedibili. In campo e nel risultato”.

Sul ritorno in campo: “Quando torno? Presto, molto presto. Penso già domenica di poter essere di nuovo a disposizione”.

Foto: Instagram Inter