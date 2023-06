Calhanoglu: “Orgoglioso di giocare la finale nel mio Paese. Sono certo che mi sosterrà”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha così parlato alla vigilia della finale di Champions contro il Manchester City, che si disputerà nella “sua” Istanbul: “Sapete meglio di me che Pep analizza la squadra avversaria benissimo. Spero di segnare, ma la cosa importante è vincere. Sono contento e orgoglioso di giocare questa finale nel mio Paese, sono certo che mi sosterrà e spero di poter alzare questa coppa in Turchia. Sappiamo che non sarà facile, il City è fortissimo, ma ci metteremo il cuore”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo analizzato, studiato i nostri rivali, è importante capire come giocano. Noi mostreremo la nostra forza, la nostra qualità: non dovremo avere timore, sono molto bravi in entrambi le fasi di gioco e dobbiamo comunque far vedere loro di che pasta siamo fatti. In Champions abbiamo giocato sempre bene. Credo che per me sarà una partita molto speciale, giocare a Istanbul sarà una cosa diversa. Voglio dare il massimo, lo faremo tutti in campo domani. So che la gente della Turchia è con me, dall’altra parte c’è Ilkay che conosciamo bene. Una cosa diversa è che gioco per la Turchia, lui per la Germania: per la nostra gente sarebbe importante se vincessi io, sono l’unico giocatore della Turchia in corsa”.

Infine: “Non sento la pressione. Dopo la partita col Barcellona avevo grande fiducia in me stesso e nella squadra. È andata bene e questo ci ha motivato, voglio godermi la partita di domani: sarà una grande partita ed è una grande emozione essere qui. Cercherò di farvi divertire, di giocare una grande partita. Ieri notte l’ultima cosa a cui ho pensato è stata sollevare questa coppa. La sogno da bambino e credo che sarà possibile domani”.

Foto: Twitter Inter