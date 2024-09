Calhanoglu: “Oggi vogliamo ricordare a tutti chi siamo”

Intervistato ad Inter TV a pochi minuti dall’inizio della cruciale sfida contro l’Udinese, il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato di come la squadra ha smaltito la sconfitta del derby, e del lavoro svolto in settimana.

Sul derby: “Perdere fa male, ma ci siamo già lasciati alle spalle la sconfitta contro il Milan. Abbiamo lavorato bene in settimana, con forza e cattiveria. Sappiamo la nostra forza, così come sappiamo quanto sia complicato a Udine. Ma stiamo bene. Voglio dare il massimo, è arrivato il momento di far vedere quello che eravamo l’anno scorso e che siamo stati in questi anni. Credo che anche i miei compagni siano carichi”.

Sull’Udinese: “Hanno un altro allenatore, tedesco, lo conosco dalla Bundesliga. Vediamo in campo, magari cambieranno modulo. Io però mi concentro soltanto sul mio lavoro”.

Foto: Instagram Inter