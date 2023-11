Calhanoglu non sbaglia dal dischetto, Inter avanti 1-0 sull’Atalanta all’intervallo

L’Inter conduce 1-0 sull’Atalanta al termine della prima frazione di gioco. La prima occasione dell’incontro arriva al 18′: palla morbida di Zappacosta verso il centro dell’area, la difesa dell’Inter allontana sui piedi di Ruggeri che calcia al volo non trovando – di poco – né lo specchio della porta né la deviazione di Koopmeiners al centro dell’area di rigore. Al 32′ Pavard è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio dopo uno scontro con Lookman, al suo posto Darmian, Ed è proprio il difensore italiano a rendersi protagonista. Grande filtrante di Calhanoglu a pescare Darmian che anticipa Musso in uscita e va a terra. Nessun dubbio per l’arbitro Dal dischetto glaciale Calhanoglu che batte il portiere argentino con una rasoiata a fin di palo. Calhanoglu ci prende gusto e ci prova subito dalla distanza, ma Musso è attento e respinge il tentativo del centrocampista turco. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Inter