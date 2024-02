Calhanoglu non ha dubbi: “Sono il numero uno nel mio ruolo. Ecco la classifica”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha concesso un’ intervista in esclusiva a Dazn dal titolo “Calha si gira”. Tanti i temi di discussione per il calciatore turco ex Milan:

Ti elenco cinque nomi che giocano in quella posizione, mi fai la tua personale top-5?

“Hakan Calhanoglu al numero uno, poi Rodri, Toni Kroos, Kimmich ed Enzo Fernandez.”

Un passaggio poi sul suo stile di gioco: “Cercherò sempre di fare questi passaggi in campo. Non mi piace giocare sempre il pallone all’indietro, preferisco verticalizzare subito, giocare veloce e cercare di sfruttare gli spazi. Abbiamo giocatori che attaccano la profondità e in questa circostanza ho subito visto Dimarco, anche prima che la palla mi arrivasse. Sono azioni che proviamo in allenamento, conosciamo le nostre qualità.”

Infine su Pirlo: “Pirlo è il mio idolo, lo conosco bene. Mi piaceva il modo in cui giocava, il suo atteggiamento tranquillo in campo. Non sentiva lo stress, ricordo il cucchiaio su Hart a Euro 2012. È il mio idolo, il numero uno.”

Foto: Twitter Inter