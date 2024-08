Calhanoglu: “Non dovevamo dare risposte dopo la prima giornata, eravamo sereni. Il campionato è lungo”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce.

Queste le sue parole: “Dopo Genova eravamo tutti tranquilli, non dovevamo dare risposte, il campionato è lungo ed per noi era importante vincere oggi in casa davanti al nostro pubblico. Con il caldo si fa tutti fatica: c’è da lavorare, ma la strada è giusta e dobbiamo guardare avanti”.

Come mai Darmian è sempre decisivo? “Il nostro segreto è essere una squadra, stare tutti insieme. Le occasioni arrivano e oggi l’occasione è arrivata a lui, poi arriveranno ad altri: stiamo creando tanto, c’è ancora da lavorare per mettere un po’ forza nelle gambe e poi staremo meglio”.

Foto: Instagram personale