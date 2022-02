Calhanoglu: “Non credo che il Milan domani tiferà per noi”

Nel corso della conferenza stampa pre Inter-Liverpool, Hakan Calhanoglu ha risposto ad una domanda sulla possibilità che i suoi ex compagni del Milan tifino per i nerazzurri per ovvi motivi di campionato: “Ho tanti amici nel Milan ma non credo che tiferanno per noi domani. Questo non mi interessa perché io sto guardando solo al mio lavoro. Noi guardiamo a noi, domani dobbiamo lottare e prepararci al meglio per la sfida. Io ho già perso gli ottavi contro l’Atletico Madrid su rigore, domani spero di vincere, vogliamo passare il turno perché per noi giocatori queste partite sono importantissime. Loro sono dinamici in mezzo, lo sappiamo, però domani andremo sul campo con personalità. Sono pronto perché mi aspettavo questa partita, affrontando una squadra forte si vede anche la tua personalità, come stai in campo, siamo pronti”.

FOTO: Twitter Inter