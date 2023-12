Calhanoglu: “Napoli ancora in lotta per lo Scudetto, stasera grande segnale per gli altri”

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli: “Sono contento, la mia forza è questa. Tirare fuori area è una cosa mia, sono contento per il lavoro fatto. Però prima di tutto questo abbiamo meritato la vittoria e risposto bene alle partite che hanno fatto gli altri. Credo che è stato un grande segnale per gli altri. Perché noi non molliamo e vogliamo stare il più in alto possibile”.

Sulla lotta scudetto: “Sì, ci sono due/tre squadre che sicuramente lottano. Lo sappiamo, il Napoli è una squadra forte, oggi i piccoli dettagli erano importanti. Noi siamo stati più lucidi e concentrati di loro, volevamo questa vittoria. Sapevamo che sarebbe stato importante e lo abbiamo fatto”.

Su Arnautovic: “Sì, ho tanti amici napoletani e calabresi. Ho fatto imparare a Marcus il soprannome napoletano, fratm, e io dico cumpà. Noi tre siamo sempre insieme. Abbiamo un bel clima nello spogliatoio, lo vogliamo tenere, perché sarà importante. Lo saluto il mio fratm”.

Foto: Twitter Inter