Inter, Calhanoglu: “Milan? L’unico a volermi era Pioli. Simone Inzaghi mi piace!”

Hakan Calhanoglu, nuovo acquisto dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn per spiegare il suo addio al Milan e per fare il punto della situazione in vista della stagione 2021-2022. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Sull’addio al Milan

“Pioli era l’unico a volermi davvero al Milan. Ho parlato molto con lui, però poi ha rispettato la mia decisione”.

Sul passaggio all’Inter

“Si è svolto tutto velocemente, mi hanno chiamato Ausilio e Inzaghi, se ti vuole una squadra che è già forte, c’è grande voglia di andarci. Non sono il primo né sarò l’ultimo a passare dall’Inter al Milan, volevo solo guardare in avanti con grande rispetto per i rossoneri. Poi i tifosi fanno rumore, è normale”.

Su Simone Inzaghi, neo allenatore dell’Inter

“Mi piace: nel mio ruolo, con lui, ha giocato Luis Alberto, che per certi aspetti mi assomiglia. Di Inzaghi mi piace l’attenzione, il modo in cui mi parla”.

Su Eriksen

“Grande rispetto per lui, un giocatore che mi piace molto. Lo conosco tramite Kjaer, ne ho parlato con lui, gli ho chiesto subito di quanto successo. Speriamo di rivederlo presto per abbracciarlo”.

Foto: Twitter Calhanoglu