Calhanoglu: “Mi sento il centrocampista più forte d’Europa. Europeo? Spero di poter fare una grande cosa per il nostro Paese”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter e fresco vincitore quindi del tricolore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Sport sul match di questa sera contro gli azzurri di Spalletti, ma non solo. Sono diversi i temi trattati, tra cui anche il prossimo Europeo:

Sulla possibilità di fare un grande Europeo: “Lo spero e sono contento di continuare a giocare, perché stiamo lavorando molto bene e spero di poter fare una grande cosa per il nostro Paese. Abbiamo bisogno anche della forza dei nostri tifosi. Come ho già detto tante volte, io mi sento il miglior centrocampista d’Europa. So bene che ci sono tanti campioni, però, sto migliorando e sto crescendo”. Sul cammino all’Europeo dell’Italia: “E’ forte ed ha vinto l’ultima edizione. Ci sono 5-6 miei compagni che giocano lì, come ha detto giustamente Spalletti è un vantaggio perché giocano sempre insieme. Però ci sono altri giocatori forti, sarà un bel test per noi”.

Foto: instagram Calhanoglu