Calhanoglu: “Meglio lo scudetto che un’altra finale di Champions. All’Inter per soldi? No, perché mi sento importante”

Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset dove ha parlato delle maxi-offerte arabe arrivate in estate e il tanto discusso passaggio dal Milan all’Inter: “Ho deciso di non andare via perché voglio bene all’Inter. Ringrazio Ausilio perché sa come la penso. Quando sono arrivate quelle offerte ho detto alla società: decidete voi. Tutti pensano che sia andato via dal Milan per una questione economica ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui. La prima partita in maglia nerazzurra è stata piena di emozioni… la ricordo ancora, contro il Genoa. Ero nervoso per come avrebbe reagito lo stadio ma anche sicuro che l’amore sarebbe arrivato perché ho fiducia nelle mie qualità. Quando i tifosi ti danno tanto, devi restituire indietro”. Sul rapporto con Simone Inzaghi “Mi piace come parla con noi giocatori, ha sempre voglia di vincere e si arrabbia quando molliamo un po’ in allenamento: ha voglia e cattiveria. Oltre il lato sportivo ha anche tanto cuore, con lui si può parlare di tutto. Siamo arrivati insieme qui e insieme stiamo crescendo”.

Foto: Instagram Calhanoglu