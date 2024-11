Calhanoglu, l’uomo a cui Inzaghi non può rinunciare. Con lui in campo è un’altra Inter

Il cuore pulsante del centrocampo nerazzurro, Hakan Calhanoglu, è ormai a un passo dal rientro a pieno regime. Un assenza a cui Inzaghi è riuscito a rimediare e mettere una toppa alternando in quella zona Zielinski e Barella, chiaramente non con gli stessi risultati del turco. Il più vicino tra i due per caratteristiche è probabilmente il secondo, che riesce ad offrire copertura e dinamicità, ma che non dispone dei mezzi tecnici dell’ex Milan. Zielinski, invece, come ha dimostrato in alcuni frangenti nelle ultime gare, manca delle letture e del prezioso impatto difensivo di Calhanoglu, caratteristiche che mescolate ad una visione di gioco e a piedi da numero 10, ne hanno fatto il mediano dominante delle ultime stagioni. Quando non c’è, l’Inter fatica: la percentuale di vittorie scende drasticamente quasi del 10% (dal 67 al 59), e la squadra di Inzaghi perde di imprevedibilità ma soprattutto, come detto prima, di equilibrio. I tanti gol subiti in stagione (e soprattutto nelle ultime gare) non sono di certo casuali, ed è chiaro che nel momento in cui un giocatore di cotanta sostanza e qualità viene a mancare, i ritmi e le inerzie della squadra ne risentono profondamente. Questa sera il numero 20 potrebbe trovare una maglia da titolare, data anche l’importante portata della gara.

Foto: Instagram Inter