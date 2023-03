Calhanoglu: “Lo Spezia è già il passato, quando cadiamo ci rialziamo sempre. I quarti sono il nostro obiettivo”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di mister Simone Inzaghi, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha così presentato la sfida di domani contro il Porto, partendo dalle ultime prestazione dei nerazzurri: “Sono già passate, non vogliamo parlarne perché il nostro cammino in Champions è stato sempre positivo, abbiamo giocato sempre bene contro squadre forti. Domani vogliamo passare ai quarti, è il nostro obiettivo”.

Poi il centrocampista turco è tornato a parlare dell’importanza di arrivare ai quarti di finale di Champions: “Sarebbe molto importante, non solo per noi calciatori e per il mister, ma per il club in generale. Sappiamo che domani sarà una gara pesante, conosco già bene l’atmosfera perché ho giocato già qui, i miei compagni sono già carichi. Domani servirà il cuore e dare il massimo fino all’ultimo minuto, loro sono già pronti anche con tutte le provocazioni che fanno. I portoghesi li conosco bene, lo dico col massimo rispetto”. E sul paragone con Pirlo: “Mi piace Pirlo, molto, è il mio idolo. Però non mi piace parlare di me, cerco di fare il mio lavoro al massimo”.

Infine: “Quando cadiamo ci rialziamo, abbiamo sempre fatto così. Si sta assieme nel bene e nel male, ho visto bene i miei compagni: siamo preparati e nel calcio non sempre si può essere al top, ma bisogna rispondere sempre bene”.

