Calhanoglu: “L’Inter per me è tutto. Festeggiamenti? Avrò rispetto”

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, match winner con la sua doppietta della gara vinta oggi dai nerazzurri contro il Torino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“I miei figli? Mi chiedono sempre quando possono scendere in campo. Sanno tutti i cori, siamo contenti”.

Oggi hai segnato una doppietta. C’è la tua firma nella stella? “Sono contento, non mi aspettavo la doppietta. E’ bello giocare e segnare in uno stadio così pieno”.

Qual è il segreto dei tuoi rigori? “La concentrazione, non voglio sbagliare mai. Quando ne ho l’occasione ci provo, lavoro e ci credo”.

Hai chiesto a Lautaro se voleva tirarlo lui? “Sì, gliel’ho chiesto, vorrei vincesse la classifica marcatori, ma mi ha detto di tirarlo io. Si vede in ogni momento che è un capitano”.

Per te lo scudetto è una rivincita? “E’ una bella giornata, non voglio parlare dell’altra parte, ho già spiegato quanto dovevo”.

Festeggerai tanto oggi? “Non farò casino sul pullman scoperto, non voglio fare quello che è stato fatto a me in passato. Il presidente? Steven ci è sempre stato vicino, avete visto come ha partecipato alla diretta Instagram”.

Cosa rappresenta l’Inter per te? “Tutto, hanno alzato il mio valore e ciò che avevo dentro”.

Foto: Instagram Calhanoglu