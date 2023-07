Calhanoglu: “L’Inter deve essere sempre in testa alla classifica”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni del magazine The Digest. Ecco un estratto della sua intervista: “Abbiamo ottenuto molto la scorsa stagione, adesso vogliamo far bene dall’inizio. Sono concentrato sulla Serie A e sullo scudetto. Ci sono alcune squadre forti in Serie A, ma siamo ben preparati. L’Inter deve essere sempre in testa alla classifica. La società sta facendo un ottimo lavoro, noi giocatori lo capiamo. C’è un senso di unità tra i giocatori e lo staff del club, sono come una famiglia”.

Foto: Twitter Inter