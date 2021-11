Calhanoglu: “La scelta di venire all’Inter è stata perfetta. I rigori? Non conta chi li calcia, l’importante è vincere”

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli: “Oggi abbiamo vinto, ed è quello che conta, perché vogliamo risalire la china: siamo l’Inter e dobbiamo essere lì, vogliamo continuare così. Siamo tornati dalle Nazionali, non è facile giocare tutte le partite con grande intensità. Contro il Napoli ci sta che la partita sia difficile, ma alla fine non abbiamo mollato e abbiamo vinto. I rigori? Decidiamo in campo: chi si sente bene calcia. Ho fatto gol con il Milan, oggi col Napoli. Non conta chi li calcia, l’importante è vincere”. Sul suo trasferimento all’Inter: “Una scelta perfetta: sono contento di essere qui, in questa grande squadra. I miei compagni hanno tutti qualità, e mi fa piacere vedere una squadra con grande carattere”.

FOTO: Twitter Inter