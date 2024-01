Calhanoglu: “Inter nervosa? Nello spogliatoio il clima è positivo. Siamo una famiglia anche fuori dal campo”

Hakan Calhanoglu, intervistato da Dazn dopo il rotondo 5-1 dell’Inter sul Monza in cui ha trovato la prima doppietta nella sua carriera nel campionato italiano, ha commentato così la partita vinta dai nerazzurri, che adesso partiranno per l’Arabia Saudita: “Abbiamo lavorato bene in questa settimana, abbiamo avuto tempo di lavorare e migliorare. È stato importante vincere contro il Monza, hanno giocatori di qualità e sanno giocare, è una buona risposta dopo una partita come quella contro il Verona. Siamo entrati molto bene in partita e credo che abbiamo meritato di vincere oggi”.

Sulla sua crescita: “Ascolto e vedo quello che dite, ringrazio i miei compagni e i tifosi che mi aiutano e danno questa forza. Io sto cercando di dare sempre il massimo per i miei compagni, per la squadra: è un momento bello, credo che alla fine sia come una torta”.

Infine: “Inter nervosa? In allenamento ci arrabbiamo tra di noi, ma nello spogliatoio c’è un clima molto positivo. Siamo come ci vedete in campo, una famiglia anche fuori dal campo. E si vede”. E sulla Supercoppa: ”Vogliamo difendere il trofeo”.

Foto: Instagram Inter