Calhanoglu infiamma il derby sui social: “Non abbiamo ancora finito”

Il trequartista nerazzurro con un passato in rossonero ha lanciato la prima freccia in vista del doppio derby di Champions League. Il turco infatti sul suo Instagram personale ha celebrato la vittoria di ieri scrivendo “Non abbiamo ancora finito”. Un messaggio a tutti gli effetti che sembra essere contro la sua ex squadra e i suoi ex tifosi che hanno spesso beccato il calciatore nell’ultimo anno anche al di fuori del terreno di gioco.

Calhanoglu esultanza Derby Twitter Inter