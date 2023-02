Calhanoglu: “Il terremoto ha cambiato la mia vita. Chiedo agli italiani di starci vicini”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha lanciato un appello in favore delle popolazioni di Turchia e Siria, colpite dal devastante evento sismico dei giorni scorsi, attraverso la trasmissione “Le Iene”: “Ho sposato una ragazza di origini turche e nostra figlia la stiamo crescendo con i valori della nostra cultura. Sono con orgoglio il capitano della nazionale turca perché ho sempre pensato alla Turchia come alla mia patria. Da circa 10 giorni la mia vita è cambiata, perché sotto le macerie provocate da questo terribile terremoto che abbiamo visto tutti in televisione, ci sono i miei connazionali, i miei tifosi ma soprattutto i miei fratelli che in questo momento hanno bisogno del nostro aiuto. Dell’aiuto di tutti noi. L’Italia mi ha accolto e purtroppo l’Italia sa bene cosa significa essere travolti da un terremoto. Vi chiedo con tutto me stesso, indipendentemente dal vostro tifo, dalla vostra nazionalità e dal vostro credo, di starci vicini“.

Foto: Twitter Calhanoglu