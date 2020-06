Calhanoglu: “Il nostro obiettivo è la qualificazione in Europa League”

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha le idee ben chiare sugli obiettivi del club rossonero. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel corso del giorno libero concesso da Pioli ai suoi ragazzi.

“Questo periodo è stato molto difficile anche per noi giocatori. Nelle ultime partite, però, abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Giocare più partite durante la settimana non è semplice anche considerando il caldo, ma siamo pronti ad affrontare quest’avventura. Puntiamo a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione, come qualificarci per l’Europa League”.

Foto: Twitter ufficiale Milan