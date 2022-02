Calhanoglu: “Il mio segreto è il cuore e la mentalità. Se giochiamo il nostro gioco, domani faremo bene”

Domani sera alle 21.00 fischio d’inizio di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. In vista del big match, Hakan Calhanoglu ha risposto alle domande dei giornalisti collegati nella conferenza stampa di vigilia: “Abbiamo giocato veramente bene con il Real Madrid, abbiamo messo in campo il nostro gioco, creato tante occasioni ma non abbiamo fatto gol. Domani dobbiamo creare e fare gol, chiudere e andare fino alla fine perché contro il Liverpool sarà una partita molto intensa. Il mio segreto penso che sia il mio cuore e la mentalità. Sono arrivato in una squadra che ha una mentalità vincente e sono venuto qui per quello. Li ringrazio perché mi hanno dato una grande mano, poi con il mister gioco in un altro ruolo che mi piace molto, perché ho più la palla, poi il resto deve venire da me, dalla qualità e dai miei compagni. Sono molto contento, in sei mesi ho vinto un trofeo che mi mancava, voglio vincere anche la Coppa Italia, ma la Champions è sempre un sogno, vediamo cosa succederà domani, noi dobbiamo stare uniti e dimostrare in campo quanto valiamo: se giochiamo il nostro gioco, domani secondo me faremo bene”.

FOTO: Twitter Inter