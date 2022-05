Calhanoglu: “Il mio futuro? Voglio restare. La sconfitta col Milan mi ha fatto male”

Hakan Calhanoglu, raggiunto dai microfoni di DAZN, ha toccato diversi argomenti: “Ho giocato tanti ruoli, anche esterno. Da mezzala cerco di fare il meglio, sono un giocatore intelligente e non credo sia difficile, devi solo ascoltare ciò che vuole il mister e io mi sono concentrato subito su questa squadra.

Come valuto la mia stagione? Secondo me ho dato il massimo per l’Inter e per i miei compagni. Sto provando anche ora a fare il massimo, noi vogliamo andare su, vogliamo stare lì. Sono contento ma si può sempre migliorare.

Il mio futuro? Sono contento di essere qui, all’Inter mi sento a casa e voglio restare. La sconfitta che mi ha fatto più male? Quella col Milan“.

Foto: Twitter Inter