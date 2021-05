Calhanoglu: “Il mio futuro non dipende dalla Champions. Vogliamo i 3 punti”

Il centrocampista del Milan, Hakan Chalanoglu, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con il Cagliari.

Queste le sue parole: “Siamo carichi per oggi, vogliamo entrare in Champions e vogliamo fare il massimo. Il mio futuro non dipende dalla Champions, sono molto contento di essere qui e alla fine decideremo. Sarà una partita non facile. Loro sono salvi ma comunque se la giocheranno”.

Foto: Sito Milan