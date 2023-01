Calhanoglu: “Il campionato è ancora lungo, ma 13 punti di ritardo sono troppi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha così parlato dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Empoli: “L’Empoli è una squadra molto tecnica e gioca un buon calcio. Noi non siamo entrati bene in campo, in inferiorità numerica non è stato semplice: abbiamo sbagliato e abbiamo perso, ma il campionato è ancora lungo. Dispiace per i nostri tifosi che ci hanno dato un grande sostegno anche prima della partita. Tredici punti di ritardo dal primo posto sono troppi, è difficile crederci ma ci sono ancora tante partite da giocare: non dovremo più sbagliare sfide come quelle di oggi”.

Foto: Twitter Inter