Calhanoglu: “Ho sofferto in silenzio, questo scudetto è una grande rivincita”

Durante l’intervista concessa a Il Giornale, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha così parlato dopo lo scudetto vinto: “Per me è una rivincita. Conquistarlo in questo modo è la gioia più grande”.

Poi ha proseguito: “Sono felice e orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo straordinario. Ho lavorato sempre in silenzio e sofferto anche in silenzio. Quando sono arrivato all’Inter avevo un solo obiettivo: vincere con questa maglia. La vittoria dello scudetto per me è una grande rivincita. È stata una rivincita per la sofferenza che ho provato l’anno in cui sono arrivato, quando abbiamo perso. Tutto ciò che è stato fatto contro di me e la mia famiglia dai tifosi milanisti non posso dimenticarlo. Sapevo però che sarebbe finita bene. Il mio riscatto era scritto. Dio ha voluto questo, sa che non mi merito ciò che mi hanno fatto”.

Infine: “Ho sempre sognato di vincere il campionato con un grande club. È arrivato con l’Inter e non potrei essere più felice. A Milano mi sento a casa. Voglio vivere qui anche quando avrò finito di giocare”.

