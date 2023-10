Calhanoglu: “Felici per la qualificazione all’Europeo. Siamo una squadra forte, Montella ci ha dato serenità”

Hakan Calhanoglu, centrocampista della Turchia e dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione della sua Nazionale all’Europeo 2024.

Queste le sue parole: “Siamo felici. Non era facile tornare in campo a due giorni dalla partita con la Croazia. Vincenzo Montella ci ha preparato molto bene, ci ha dato serenità. Siamo rimasti uniti, non abbiamo ascoltato le chiacchiere e abbiamo cercato di risolvere tutte le difficoltà rimanendo uniti”.

Il turco continua: “Andrò agli Europei per la terza volta . Ci sono ancora delle mancanze, ma siamo una squadra forte. Ci abbiamo creduto e non ci siamo mai arresi. Abbiamo cercato di mantenere la calma. Siamo riusciti a guadagnarci tranquillamente questa qualificazione e significa che siamo una buona squadra e possiamo ancora migliorare. Abbiamo lavorato molto bene nell’ultima settimana, questo si è visto sul campo. Spero che rappresenteremo il nostro Paese nel miglior modo possibile”. Foto: Instagram personale