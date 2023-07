Calhanoglu: “Felice del rinnovo, all’Inter sto bene. Puntiamo a vincere tanti trofei”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell‘Inter, ha parlato a Inter TV a margine della partenza per il ritiro in Giappone.

Queste le sue parole: “Sono contento che siamo tornati di nuovo ad allenarci e sono felice anche per il rinnovo perché sto davvero bene qui all’Inter. Tornare qui e rivedere i compagni è sempre bello, mi mancavano. Nella scorsa stagione ho imparato tanto grazie al mister e al suo staff. Sono migliorato molto mentalmente perché ho tanta fame di vincere”.

Il turco continua: “I miei compagni mi hanno sempre aiutato e se tutti ci aiutiamo i risultati arrivano da soli. Tanti giocatori sono andati via e ne sono arrivati di nuovi, ma quando torniamo qui è sempre bello anche vedere facce nuove. Ti dà ancora più ambizione. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: puntare a vincere e aiutare i nuovi compagni. Daremo tutto in campo per cercare di raggiungere le nostre ambizioni”. Foto: twitter Inter