Calhanoglu fa 13 in campionato. Solo un centrocampista ha fatto meglio in 33 anni

Hakan Calhanoglu, con la doppietta segnata ieri nel match vinto dall’Inter contro il Torino, ha siglato la sua rete numero 13 in campionato. L’ultimo centrocampista che aveva realizzato più gol del giocatore turco in una singola stagione in Serie A è stato Lothar Matthaus, con 16 marcature messe a referto nell’annata 1990/91. Uno score che fa, senza ombra di dubbio, di Calhanoglu uno dei centrocampisti più determinanti per il club meneghino degli ultimi trent’anni.

Foto: Instagram Inter