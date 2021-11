Calhanoglu: “Era importante vincere. Felice per i gol, ma prima viene la squadra”

Ai microfoni di Inter TV, ha parlato Hakan Calhanoglu che ha analizzato il successo sul Venezia.

Queste le sue parole: “Oggi era importante vincere. Sono contentissimo per il gol da fuori area che ce l’ho, ma erano più importanti i tre punti. Era un match pesante per l’atmosfera, lo stadio. Siamo entrati in campo dimostrando di avere la mentalità giusta e siamo contenti di tornare a casa con tre punti e abbiamo chiuso la partita al 90′ con il gol di Lautaro e siamo contenti perché siamo vicini a Milan e Napoli. La rete? Voglio solo dare il massimo per la squadra, non mi interessa troppo se segno o meno. Messi meglio di me da fuori? Ci sta, è un fenomeno, un giocatore incredibile. Dobbiamo aspettare queste partite. Ora serve recuperare bene in vista dello Spezia che è un’altra gara importante e vediamo cosa succede”.

Foto: Twitter Inter