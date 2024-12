Calhanoglu: “Dobbiamo stare attenti al Parma, hanno giocato bene contro Juve e Milan”

Hakan Calhanoglu, intervistato da Inter Tv prima della gara contro il Parma, ha analizzato il momento e l’impegno dei nerazzurri: “Sono pericolosi, lo sappiamo. Hanno giocato anche bene contro squadre grandi come Juventus e Milan. Dobbiamo stare attenti, hanno giocatori importanti e sono pericolosi in ripartenza: li abbiamo analizzati e sarà dura, lo sappiamo. Però guardiamo solo a noi stessi e daremo tutto in campo”.

Poi ha proseguito: “Li ringrazio. Dopo due infortuni subiti non è stato facile per me, però sono contento di essere tornato e di stare bene, voglio fare sempre del mio meglio”

Sulle ripartenze del Parma: “Come ho detto prima, sono pericolosi in ripartenza. Non possiamo perdere palloni pericolosi in campo e dovremo stare sempre attenti. Poi dovremo approfittare delle occasioni che avremo a disposizione, oltre a fare bene in fase difensiva”.

Foto: Instagram Inter